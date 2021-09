Spezia | Gyasi |  «Vogliamo fare punti contro il Milan»

(Di venerdì 24 settembre 2021) Emmanuel, attaccante dello, ha parlato ai microfoni di DAZN in vista del match di Serie AilEmmanuel, attaccante dello, ha parlato ai microfoni di DAZN in vista del match di Serie Ail. Le sue dichiarazioni. «Dobbiamo ripetere la stessa partita fattala Juventus cercando di portare in cascina dei, sempre tenendo conto che anche i rossoneri sono una grandissima squadra». L'articolo proviene da Calcio News 24.

juventusfc : 33' | Pareggio dello Spezia con Gyasi. #SpeziaJuve [1-1] #ForzaJuve

Emergenza a centrocampo per lodi Thiago Motta, chiamato ad ospitare il Milan nella sesta giornata della Serie A 2021/2022. ... Attaccanti: Antiste,, Manaj, Nzola, Podgoreanu, Salcedo, ...Commenta per primo Ecco i convocati delloper il match di domani contro il Milan: PORTIERI: Provedel, Zoet, Zovko DIFENSORI: Amian, ... Bourabia, Maggiore, Sala ATTACCANTI: Antiste,, Manaj, ...