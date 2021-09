Serie A | Spalletti ha già tutte le risposte | Sarri ancora troppe domande

(Di venerdì 24 settembre 2021) La quinta giornata diA si è chiusa con un nuovo capolavoro del Napoli di, mentre la Lazio divede la Roma allontanarsi Anche il turno infrasettimanale diA è andato in archivio con un giovedì sera che ha rimpinguato il bottino di certezze del Napoli, mentre sulle sponde del Tevere l’umore è quanto mai opposto a una sessantina di ore dal primo derby della stagione. Sorpassi e controsorpassi in vetta alla classifica, complice anche il calendario spezzatino. Inter e Milan durano poco poco al comando delle operazioni, esattamente come nel passato weekend. Dopo il 4-0 di lunedì a Udine, ecco l’esatta riproduzione di Marassi ad appena tre giorni di distanza. Lucianosembra aver già davvero trovatole chiavi per aprire le porte rivali, con ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie Spalletti

e De laurentiis viaggeranno due volte a Milan prima di Natale. Noio volevam savuar chi è la più forte....Torino pareggia ( 1 - 1 ) con la Lazio e non trova la terza vittoria consecutiva in questa... e successo è, in tutti i sensi, quello che ha conseguito il Napoli di, spazzando via ...Il Napoli è inarrestabile. I giallorossi vincono ma Pellegrini salterà il derby. Spalletti a punteggio pieno e primo in classifica. Per la Lazio sono un pari a Torino. Serie A: la Roma riparte… Leggi ...È una notte esagerata. Luciano Spalletti se la gode alla sua maniera, ovvero senza fare voli pindarici. Ha ringraziato uno a uno i calciatori nel ventre di Marassi, pacche sulle spalle ...