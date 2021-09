Sanità, Iannone: “Su Coscioni De Luca fa finta di niente” (Di venerdì 24 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “Nella logica politicamente malata del deluchismo sanitario è evidentemente un merito avere una condanna. Il presidente della Regione afferma che non cambia nulla nel rapporto con Coscioni: suo candidato, suo dirigente sanitario, suo presidente dell’Agenas. Coscioni è l’emblema di una Sanità che in Campania non è fatta per curare i cittadini ma per gestire potere ai fini clientelari”. Lo afferma il senatore Antonio Iannone, commissario regionale di Fratelli d’Italia in Campania. “È incredibile – aggiunge – che il ministro Speranza resti a guardare anche su questa vicenda. Dopo il caso Mastursi, allontanato temporaneamente e nel tempo reintegrato nella squadra deluchiana, è il tempo di Coscioni. Alle condanne dovrebbero seguire dimissioni ma per De ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “Nella logica politicamente malata del deluchismo sanitario è evidentemente un merito avere una condanna. Il presidente della Regione afferma che non cambia nulla nel rapporto con: suo candidato, suo dirigente sanitario, suo presidente dell’Agenas.è l’emblema di unache in Campania non è fatta per curare i cittadini ma per gestire potere ai fini clientelari”. Lo afferma il senatore Antonio, commissario regionale di Fratelli d’Italia in Campania. “È incredibile – aggiunge – che il ministro Speranza resti a guardare anche su questa vicenda. Dopo il caso Mastursi, allontanato temporaneamente e nel tempo reintegrato nella squadra deluchiana, è il tempo di. Alle condanne dovrebbero seguire dimissioni ma per De ...

