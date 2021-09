Roma, lutto per Zalewski: è morto il padre, era malato di tumore (Di venerdì 24 settembre 2021) lutto in casa Roma per la morte del padre di Nicola Zalewski, il giovane centrocampista giallorosso di appena 19 anni. Il papà del polacco era malato di tumore e si è spento oggi. Aveva fatto in tempo a vedere il figlio esordire con la nazionale polacca appena due settimane fa allo stadio, poi le sue condizioni si sono aggravate. Il club ha voluto mostrare la sua vicinanza al giocatore con un post su Twitter. Tutta l'#ASRoma si stringe intorno a Nicola Zalewski e alla sua famiglia in questo momento di dolore — AS Roma (@OfficialASRoma) September 24, 2021 SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 24 settembre 2021)in casaper la morte deldi Nicola, il giovane centrocampista giallorosso di appena 19 anni. Il papà del polacco eradie si è spento oggi. Aveva fatto in tempo a vedere il figlio esordire con la nazionale polacca appena due settimane fa allo stadio, poi le sue condizioni si sono aggravate. Il club ha voluto mostrare la sua vicinanza al giocatore con un post su Twitter. Tutta l'#ASsi stringe intorno a Nicolae alla sua famiglia in questo momento di dolore — AS(@OfficialAS) September 24, 2021 SportFace.

