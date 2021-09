PS5: Sony ha 'tante idee fantastiche da aggiungere alla console' con i prossimi firmware (Di venerdì 24 settembre 2021) PlayStation 5 ha ricevuto recentemente un aggiornamento firmware: ora la console consente di collegare un SSD interno per aumentare la capacità di archiviazione che per molti era davvero poca. Questo supporto è stata forse la feature più importante dell'aggiornamento: tuttavia la console non ha ancora compiuto il primo ciclo di vita e ci sono ancora potenziali funzionalità che potrebbero essere implementate in futuro. L'azienda però a quanto pare ha già una serie di idee da cui attingere, almeno secondo Hideaki Nishino, SVP of Platform Experience di Sony. "Abbiamo imparato molto attraverso PS4 e continuiamo a imparare come i giocatori utilizzano il sistema e come si comportano i giochi. Sappiamo cosa è più accettato e più popolare e quali funzionalità non vengono utilizzate. Quindi, ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 24 settembre 2021) PlayStation 5 ha ricevuto recentemente un aggiornamento: ora laconsente di collegare un SSD interno per aumentare la capacità di archiviazione che per molti era davvero poca. Questo supporto è stata forse la feature più impordell'aggiornamento: tuttavia lanon ha ancora compiuto il primo ciclo di vita e ci sono ancora potenziali funzionalità che potrebbero essere implementate in futuro. L'azienda però a quanto pare ha già una serie dida cui attingere, almeno secondo Hideaki Nishino, SVP of Platform Experience di. "Abbiamo imparato molto attraverso PS4 e continuiamo a imparare come i giocatori utilizzano il sistema e come si comportano i giochi. Sappiamo cosa è più accettato e più popolare e quali funzionalità non vengono utilizzate. Quindi, ...

