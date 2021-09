Primavera, il Pescara perde a tavolino la qualificazione in Coppa (Di venerdì 24 settembre 2021) LA SPEZIA - Sarà lo Spezia e non il Pescara a disputare il secondo turno di Coppa Italia contro il Sassuolo . Il 3 - 2 con cui gli abruzzesi si erano imposti in campo è stato ribaltato dal Giudice ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 24 settembre 2021) LA SPEZIA - Sarà lo Spezia e non ila disputare il secondo turno diItalia contro il Sassuolo . Il 3 - 2 con cui gli abruzzesi si erano imposti in campo è stato ribaltato dal Giudice ...

