Nuovo furgone attrezzato in dotazione al Soccorso Alpino e Speleologico (Di venerdì 24 settembre 2021) Venerdì 25 settembre, con una raccolta cerimonia ufficiale, ha avuto luogo a Gemona del Friuli presso la concessionaria di automobili Eurocar la consegna di un Nuovo furgone attrezzato dotato di tutti i presidi tecnologici e funzionali necessari per la gestione degli interventi complessi di più giorni su tutto il territorio regionale e nazionale. Si tratta di un furgone Volkswagen Crafter 4×4 che è stato adattato quale Centro mobile di coordinamento (l'acronimo è Ce.Mo.Co.) dalla ditta specializzata Olmedo di Reggio Emilia, che normalmente allestisce le autoambulanze. Un mezzo di tal fatta mancava al Soccorso Alpino e Speleologico della nostra regione, che nel corso dei decenni ha dovuto adattare le esigenze collegate a tale tipologia di interventi con mezzi e ...

Un nuovo furgone in dotazione al Soccorso Alpino del Friuli Venezia Giulia Nordest24.it Un nuovo furgone in dotazione al Soccorso Alpino del Friuli Venezia Giulia Gemona del Friuli (Udine). Oggi, con una raccolta cerimonia ufficiale, ha avuto luogo a Gemona del Friuli presso la concessionaria di automobili Eurocar la consegna di un nuovo furgone attrezzato dota ...

