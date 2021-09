(Di venerdì 24 settembre 2021) . La squadra di Spalletti batte anche la Samp e tiene a distanza le milanesi, entrambe vittoriose contro la Fiornetina e il Venezia. Torna alla vittoria la Juventus, che ribalta lo svantaggio a La Spezia contro la squadra di Thiago Motta. Tra le mura amiche vincono anche Atalanta e Roma, che battono di misura Sassuolo e Udinese.la: vince anche contro la Samp Cinque vittorie, nelle prime cinque partitestagione. Per ilè la terza volta nella storia che accade. Questa squadra di Spalletti piace molto. Osimhen conferma di essere un bomber di razza. Per lui già tre gol in questo Campionato, più i due segnati in Inghilterra, contro il Leicester, in Europa League. Inoltre il tecnico di Certaldo, in mezzo al campo, ha ...

Advertising

periodicodaily : Napoli mantiene la vetta della classifica di Serie A - PeriodicoDaily Sport #seriea @FabrizioBertoc3 - PalloneBucato : #SampNapoli: se il #Napoli mantiene questa concentrazione e livello di gioco...ci dovete fermare con i lacrimogeni!… - admaioramai : Ma Uomini&Donne si mantiene in piedi con la quota Napoli? #uominiedonne - infoitinterno : Giorgetti a Napoli: “Superare la cultura della mamma che ci mantiene fino a età avanzata” - WarmenBent : #Napoli sontuoso. #Udinese schiantata. Dominio pazzesco dal 20°. Dalla curva friulana beceri cori razzisti d'antan,… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli mantiene

Il decreto legge bis che entrerà in vigore dal 15 ottobrele sanzioni disciplinari per chi ... tutti i traghetti per tratte nella stessa regione, come l'Elba - Livorno e la Ischia -. ...... deve esserci il massimo impegno per sostenere la resistenza e chi, con le proprie azioni,... si cercano Consulenti Mobili per lavoro a tempo determinatoperfetto e straripante: batte l'...L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport commenta così la vittoria contro la Sampdoria: "Ne sta venendo fuori un piccolo capolavoro, per adesso. Piccolo, solo perché la stagione è appena agli alb ...È un Napoli d'alta quota che inizia a coltivare i sogni più belli. La squadra di Spalletti viaggia veloce, piega per 4-0 anche la Sampdoria esaltandosi con le ...