Milan, Pioli rassicura i tifosi: buone notizie dall’infermeria (Di venerdì 24 settembre 2021) Ha parlato poco fa in conferenza stampa Stefano Pioli, in vista della gara di domani del suo Milan contro lo Spezia in Liguria. Il tecnico ha dato buone notizie come il rientro di Giroud e Calabria che saranno convocati, ma dovrà decidere se farli partire titolari. Queste le parole del tecnico su Giroud: “Verrà convocato. L’ho visto bene, sarà della partita, vedremo se dall’inizio o a partita in corso”. LEGGI ANCHE: Milan, grave assenza con lo Spezia! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di venerdì 24 settembre 2021) Ha parlato poco fa in conferenza stampa Stefano, in vista della gara di domani del suocontro lo Spezia in Liguria. Il tecnico ha datocome il rientro di Giroud e Calabria che saranno convocati, ma dovrà decidere se farli partire titolari. Queste le parole del tecnico su Giroud: “Verrà convocato. L’ho visto bene, sarà della partita, vedremo se dall’inizio o a partita in corso”. LEGGI ANCHE:, grave assenza con lo Spezia! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

