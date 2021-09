“Mi sento male”. GF Vip, Francesca Cipriani in lacrime. Corrono gli altri concorrenti: “Fatti aiutare” (Di venerdì 24 settembre 2021) Ancora difficoltà per Francesca Cipriani al ‘GF Vip 6’. Un altro crollo, dopo quello avuto nei giorni scorsi, ha colpito la vippona, che non sta riuscendo ad affrontare nel migliore dei modi questa avventura televisiva. Davanti al resto dei componenti della Casa più spiata d’Italia non è riuscita a fermarsi e le sono uscite lacrime copiose sul suo viso. Un momento davvero molto forte, che ha colpito i compagni di avventura, che hanno fatto di tutto per tirarle su il morale in quegli attimi di crisi. Intanto, è arrivata una candidatura da parte di Guendalina Tavassi, che vorrebbe far parte del programma: “Io se fossi un autore avrei preso tipo me, mia madre e mio fratello al Grande Fratello Vip. Non sarebbe stata una cosa troppo divertente? Allora voglio lanciare questa piccola lampadina agli autori. Anzi, li sto proprio pregando. Ma ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 24 settembre 2021) Ancora difficoltà peral ‘GF Vip 6’. Un altro crollo, dopo quello avuto nei giorni scorsi, ha colpito la vippona, che non sta riuscendo ad affrontare nel migliore dei modi questa avventura televisiva. Davanti al resto dei componenti della Casa più spiata d’Italia non è riuscita a fermarsi e le sono uscitecopiose sul suo viso. Un momento davvero molto forte, che ha colpito i compagni di avventura, che hanno fatto di tutto per tirarle su il morale in quegli attimi di crisi. Intanto, è arrivata una candidatura da parte di Guendalina Tavassi, che vorrebbe far parte del programma: “Io se fossi un autore avrei preso tipo me, mia madre e mio fratello al Grande Fratello Vip. Non sarebbe stata una cosa troppo divertente? Allora voglio lanciare questa piccola lampadina agli autori. Anzi, li sto proprio pregando. Ma ...

Advertising

AsimpleWisegirl : No raga me sento male ora puoi mettere sugli Iphone il rumore della pioggia mentre ascolti la musica WATCH ME COMPRARE SUBITO UN IPHONE - 9Rosss : no vi prego i baci sul collo sono la cosa più gringe che abbia mai visto, mi sento male io per lui e gelosa per lei allo stesso tempo - yveslockwood : mi sento male giuro - itssoofiaaa : RT @trashtvstellare: LEI CHE DIVENTA PROTAGONISTA NEL MOMENTO DI RAFFAELLA MI SENTO MALE #GFVIP - sonounavittima : @marcoerre22 mi sento male ora arriva marco -