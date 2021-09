LIVE Ciclismo, Mondiali juniores 2021 in DIRETTA: tre uomini al comando, caduto Uijtdebroeks (Di venerdì 24 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA GARA U23 DEI Mondiali DI Ciclismo 8.55 I tre al comando hanno una trentina di secondi di margine sul gruppo. 8.52 100 chilometri al traguardo. 8.50 Ora è la Norvegia a tirare il gruppo. 8.48 Gli attaccanti sono Luehrs (Germania), Tarling (Gran Bretagna) e Kadlec (Rep Ceca). 8.46 Cian Uijtdebroeks sta guidando un gruppetto di una decina di corridori, tutti caduti. Per lui il Mondiale sembra essere già finito qui. 8.43 Terminata la prima tornata delle otto. 8.40 Tre corridori, di Germania, Repubblica Ceca e Gran Bretagna, hanno guadagnato qualcosa sul gruppo. 8.38 Il belga ha perso davvero tanto. Difficile per lui rimontare. 8.36 Finito a terra anche uno dei favoriti, Cian ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA GARA U23 DEIDI8.55 I tre alhanno una trentina di secondi di margine sul gruppo. 8.52 100 chilometri al traguardo. 8.50 Ora è la Norvegia a tirare il gruppo. 8.48 Gli attaccanti sono Luehrs (Germania), Tarling (Gran Bretagna) e Kadlec (Rep Ceca). 8.46 Ciansta guidando un gruppetto di una decina di corridori, tutti caduti. Per lui il Mondiale sembra essere già finito qui. 8.43 Terminata la prima tornata delle otto. 8.40 Tre corridori, di Germania, Repubblica Ceca e Gran Bretagna, hanno guadagnato qualcosa sul gruppo. 8.38 Il belga ha perso davvero tanto. Difficile per lui rimontare. 8.36 Finito a terra anche uno dei favoriti, Cian ...

