La trattativa che non c’era e la riforma della magistratura Parla Caiazza Camere Penali

Per chi non ama il tintinnio di manette, la sentenza della Corte d'assise d'appello sulla presunta trattativa Stato-Mafia suona come una conferma. Dell'innocenza del generale del Ros Mario Mori, di Antonio Subranni, di Giuseppe De Donno e perfino del senatore Marcello Dell'Utri, accusati di minaccia a Corpo politico dello Stato. Per i militari, secondo il tribunale, "il fatto non costituisce reato", mentre l'ex senatore di Forza Italia è stato assolto per "non aver commesso il fatto". Verdetto ribaltato. Sarà un boccone amaro da mandare giù per chi, attorno a questa "sconclusionata ipotesi accusatoria, ha costruito fortune editoriali e carrieristiche". Gian Domenico Caiazza, presidente dell'Unione delle Camere Penali, è sempre stato convinto che il processo sia stata "una ben congegnata strategia per ...

