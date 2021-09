Juve, Allegri: «Lite Szczesny-Rabiot? Discussioni ci stanno» (Di venerdì 24 settembre 2021) “Se c’è stato un chiarimento tra Szczesny e Rabiot? Non c’è nervosismo, è normale che possa esserci motivo di discussione, ma nello spogliatoio è sempre successo. A volte anche durante l’allenamento c’erano un po’ di scazzottate, non fanno mica male”. Così Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus. “Tutti si lavora per un obiettivo. Domenica abbiamo sbagliato sul calcio d’angolo, la prossima volta faremo sicuramente meglio”, ha proseguito in conferenza stampa. Szczesny si è arrabbiato perché aveva richiamato Rabiot dicendogli di stare due metri dietro, lui si è fatto attirare davanti”, ha continuato. “Nel calcio d’angolo dopo, se Rabiot non fosse stato due metri dietro, la palla l’avrebbe presa un giocatore del Milan e avremmo perso la partita”. Quanto ai ... Leggi su footdata (Di venerdì 24 settembre 2021) “Se c’è stato un chiarimento tra? Non c’è nervosismo, è normale che possa esserci motivo di discussione, ma nello spogliatoio è sempre successo. A volte anche durante l’allenamento c’erano un po’ di scazzottate, non fanno mica male”. Così Massimiliano, allenatore dellantus. “Tutti si lavora per un obiettivo. Domenica abbiamo sbagliato sul calcio d’angolo, la prossima volta faremo sicuramente meglio”, ha proseguito in conferenza stampa.si è arrabbiato perché aveva richiamatodicendogli di stare due metri dietro, lui si è fatto attirare davanti”, ha continuato. “Nel calcio d’angolo dopo, senon fosse stato due metri dietro, la palla l’avrebbe presa un giocatore del Milan e avremmo perso la partita”. Quanto ai ...

