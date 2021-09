Istat | la fiducia dei consumatori ai massimi storici

(Di venerdì 24 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – A settembre l’indice didelle imprese diminuisce per il secondo mese consecutivo, rimanendo comunque su livelli storicamente elevati. E’ quanto emerge dai dati dell’. A determinare il calo contribuisce la lieve discesa registrata per il settore manifatturiero, con un contenuto peggioramento dei giudizi sugli ordini e sulla tendenza della produzione e, soprattutto, il commercio al dettaglio, dove tutte le componenti si deteriorano. L’indice didei, dopo il calo registrato lo scorso mese, torna ad aumentare, raggiungendo il valore più elevato dall’inizio della serie storica (gennaio 1998). Tutte le nove serie componenti l’indice disono in miglioramento, con esclusione delle attese sulla situazione economica generale e su quella personale. A ...

Lo scrive l'Ufficio Studi Confcommercio, con riferimento ai dati sulla fiducia di imprese e famiglie a settembre diffusi oggi dall'ISTAT. "Mentre l'atteggiamento piu' prudente delle imprese - spiega ... È quanto comunica oggi l'ISTAT diffondendo la stima della "fiducia dei consumatori e delle imprese" a settembre 2021. "A settembre l'indice di fiducia delle imprese diminuisce per il secondo mese consecutivo, rimanendo comunque su livelli storicamente elevati.