Insegnanti e bimbi positivi al virus: scuola chiusa nel napoletano (Di venerdì 24 settembre 2021) Covid a scuola, istituto chiuso fino a lunedì prossimo. Il bilancio è 5 Insegnanti e 2 alunni positivi al Coronavirus. Per questo motivo la dirigente del II circolo Don Peppa Diana di Acerra ha optato per la sospensioni delle lezioni fino a lunedì prossimo. Dunque, dopo nemmeno una settimana dall’inizio della scuola, torna l’incubo contagi. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 24 settembre 2021) Covid a, istituto chiuso fino a lunedì prossimo. Il bilancio è 5e 2 alunnial Corona. Per questo motivo la dirigente del II circolo Don Peppa Diana di Acerra ha optato per la sospensioni delle lezioni fino a lunedì prossimo. Dunque, dopo nemmeno una settimana dall’inizio della, torna l’incubo contagi. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

