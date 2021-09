Il consigliere di Fratelli d’Italia a Vicenza che dice: “Centinaia di aggressioni ai gay, non c’è emergenza” | VIDEO (Di venerdì 24 settembre 2021) Centinaia di aggressioni in dieci anni. Basterebbero questi numeri per parlare di una vera e propria deriva omofoba in Italia. Da Nord a Sud, infatti, sono sempre più frequenti attacchi (dialetti e fisici) nei confronti di alcune persone. Discriminati per il loro orientamento sessuale. Di tutto ciò si è parlato anche all’interno del Consiglio Comunale di Vicenza, dove si stava discutendo una proposta per una norma – su modello base del ddl Zan – per inasprire le pene nei confronti di chi si macchia di reati di stampo omofobo. Ed è lì che l’esponente di Fratelli d’Italia, Nicolò Naclerio, ha lanciato la sua perla ai colleghi. I Fratellini d’Italia Non centro-destra,ma una destra estrema. Non per niente hanno la fiamma dell’ex MSI nel simbolo “In 10 anni un centinaio di ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021)diin dieci anni. Basterebbero questi numeri per parlare di una vera e propria deriva omofoba in Italia. Da Nord a Sud, infatti, sono sempre più frequenti attacchi (dialetti e fisici) nei confronti di alcune persone. Discriminati per il loro orientamento sessuale. Di tutto ciò si è parlato anche all’interno del Consiglio Comunale di, dove si stava discutendo una proposta per una norma – su modello base del ddl Zan – per inasprire le pene nei confronti di chi si macchia di reati di stampo omofobo. Ed è lì che l’esponente di, Nicolò Naclerio, ha lanciato la sua perla ai colleghi. IniNon centro-destra,ma una destra estrema. Non per niente hanno la fiamma dell’ex MSI nel simbolo “In 10 anni un centinaio di ...

