Il caos giuridico creato dall' arresto di Puigdemont

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 24 settembre 2021) L'dell'ex presidente della Catalogna, Carles, giovedì ad Alghero, trascina l'Italia in un vespaioe politico che il governo avrebbe preferito evitare, ma mostra anche la deriva della Spagna che con il suo sistema giudiziario politicizzato rischia di uscire dal quadro legale dell'Unione europea. “E' ovvio che sono delle situazioni che magari, tutto sommato, non preferiremmo mai trattare, però nemmeno possiamo sottrarci” ha spiegato il sottosegretario Franco Gabrielli, prima che la Corte d'Appello di Sassari decidesse la liberazione di, ma con l'obbligo di restare in Sardegna in attesa della decisione sul mandato d', che è deputato europeo, è stato fermatoa polizia di frontiera all'aeroporto di Alghero, dove ...