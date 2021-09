Il 15 ottobre tornano in ufficio e agli sportelli tutti i dipendenti pubblici. E finisce, con un Dpcm, lo smart working (Di venerdì 24 settembre 2021) Il premier Mario Draghi ha firmato il Dpcm che prevede il ritorno in presenza di tutti i dipendenti della pubblica amministrazione a partire dal 15 ottobre. Lo afferma il ministro della Pubblica ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 24 settembre 2021) Il premier Mario Draghi ha firmato ilche prevede il ritorno in presenza didella pubblica amministrazione a partire dal 15. Lo afferma il ministro della Pubblica ...

