I talebani | «Riprenderemo le amputazioni delle mani e le esecuzioni | servono alla sicurezza»

(Di sabato 25 settembre 2021) Nooruddin Turabi, il nuovo responsabile del sistema carcerario afghano, ha detto che la pratica di mutilare i condannati, o di condannarli a morte, riprenderà: «Ma forse non in pubblico». In forse la ripresa della lapidazione per le donne adultere

Corriere della Sera

KABUL ? Ci risiamo. Il nuovo regime talebano sta seriamente considerando di tornare alle forme estreme di punizione del passato come il taglio delle mani per i ladri e le esecuzioni capitali per i ...

ROMA. – Torna la giustizia talebana. I boia sono già pronti per le esecuzioni delle pene capitali di assassini e le amputazioni degli arti di ladri nel risorto emirato islamico dell'Afghanistan anche ...

Nooruddin Turabi, il nuovo responsabile del sistema carcerario afghano, ha detto che la pratica di mutilare i condannati, o di condannarli a morte, riprenderà. In dubbio la ripresa della lapidazione d ...