Guariti Covid e terze dosi | l’importanza della conta anticorpale

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 24 settembre 2021) Non c’è nulla di più ingiusto che far parti eguali tra diseguali, ci ricordava Don Milani. Eppure l’approccio burocratico alla campagna vaccinale tende a considerare tutti gli italiani come se avessero tutti le medesime predisposizioni individuali, le medesime patologie, la medesima capacità da parte del proprio organismo di rispondere positivamente alla somministrazione del vaccino. L’eguaglianza tra i cittadini è fondamentale davanti alla legge ed è un principio costituzionale, ma la giurisprudenza che si occupa di sanità ha il dovere di trattare ciascun individuo con quel rispetto che si deve alla “persona umana” (art. 32Costituzione), ove persona umana è persona complessa e con un insieme di caratteristiche peculiari che vanno esaminate individuo per individuo. Non a caso nell’ambito del consenso informato, il paziente è invitato dal medico a raccogliere la ...