Giallo a Roma, morto il regista di LA7 Massimo Manni: si indaga per omicidio (Di venerdì 24 settembre 2021) E’ stato trovato senza vita nel suo appartamento nel quartiere Prati, nei pressi della Circonvallazione Clodia. Massimo Manni, noto regista televisivo di LA7 di 61 anni, ieri nel tardo pomeriggio, poco dopo le 19.30, è stato trovato morto nella sua camera da letto. Sul suo letto, in posizione supina, e con il cuore che ha smesso di battere. Una scena terribile quella che si sono trovati davanti gli agenti di Polizia, intervenuti sul posto, e i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto ad aprire la porta per fare irruzione in casa. morto Massimo Manni, noto regista televisivo Massimo Manni, che viveva da solo, non ha lasciato nessun biglietto, nessun “indizio” che lasci pensare a un gesto estremo. Nell’appartamento, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 settembre 2021) E’ stato trovato senza vita nel suo appartamento nel quartiere Prati, nei pressi della Circonvallazione Clodia., nototelevisivo di LA7 di 61 anni, ieri nel tardo pomeriggio, poco dopo le 19.30, è stato trovatonella sua camera da letto. Sul suo letto, in posizione supina, e con il cuore che ha smesso di battere. Una scena terribile quella che si sono trovati davanti gli agenti di Polizia, intervenuti sul posto, e i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto ad aprire la porta per fare irruzione in casa., nototelevisivo, che viveva da solo, non ha lasciato nessun biglietto, nessun “indizio” che lasci pensare a un gesto estremo. Nell’appartamento, ...

Advertising

CB_Ignoranza : Che cos’è la frustrazione? Quando sei di Roma, un giocatore della Roma, il capitano della Roma e dovrai saltare il… - CorriereCitta : Giallo a Roma, morto il regista di LA7 Massimo Massini: si indaga per omicidio - ilriformista : E’ giallo sulla morte di Massimo #Manni, il regista televisivo trovato morto nella serata di ieri nel suo appartame… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Massimo Manni, il regista tv trovato morto a Roma nel suo appartamento: è giallo - GHERARDIMAURO1 : RT @tempoweb: Giallo a Roma, regista tv trovato morto in casa. Sangue in casa: 'è omicidio' #massimomanni #la7 #24settembre #cronaca #iltem… -