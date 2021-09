GF Vip, Katia Ricciarelli litiga con tutti (Di venerdì 24 settembre 2021) Sale la tensione dentro la Casa del Grande Fratello Vip con Katia Ricciarelli ancora una volta al centro delle polemiche. La soprana caduta ancora una volta dalla sedia si è poi arrabbiata con Davide Silvestri perché non l’avrebbe invitata. Una mancanza di rispetto che ha fatto discutere non solo dentro la Casa… Katia Ricciarelli ci ricasca un’altra volta. Ancora una volta va fuori di sé tanto da costringere l’intervento dell’amica Carmen Russo. Insomma i giorni passano e se da una parte ci sono i primi baci, dall’altra si comincia a perdere la pazienza, a soffrire l’isolamento e ogni motivo può essere quello giusto per litigare. E quando la soprana non viene invitata dagli altri conquilini del GF Vip a fre un gioco in giardino inventato da Davide Silvestri succede che ci rimane male e non fa nulla ... Leggi su piusanipiubelli (Di venerdì 24 settembre 2021) Sale la tensione dentro la Casa del Grande Fratello Vip conancora una volta al centro delle polemiche. La soprana caduta ancora una volta dalla sedia si è poi arrabbiata con Davide Silvestri perché non l’avrebbe invitata. Una mancanza di rispetto che ha fatto discutere non solo dentro la Casa…ci ricasca un’altra volta. Ancora una volta va fuori di sé tanto da costringere l’intervento dell’amica Carmen Russo. Insomma i giorni passano e se da una parte ci sono i primi baci, dall’altra si comincia a perdere la pazienza, a soffrire l’isolamento e ogni motivo può essere quello giusto perre. E quando la soprana non viene invitata dagli altri conquilini del GF Vip a fre un gioco in giardino inventato da Davide Silvestri succede che ci rimane male e non fa nulla ...

