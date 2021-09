Gabby Petito morta, l’Fbi ha emesso un mandato d’arresto per il fidanzato Brian Laudrie: “Ha usato una carta di credito rubata” (Di venerdì 24 settembre 2021) l’Fbi ha emesso un mandato di arresto a carico di Brian Laundrie, il fidanzato di Gabrielle Petito, la giovane youtuber scomparsa e ritrovata cadavere in una riserva del Wyoming dove la coppia era andata in gita. Da giorni la vicenda è sulle prime pagine dei quotidiani di tutto il mondo: il ragazzo ha fatto perdere le sue tracce all’inizio della scorsa settimana ed è ricercato in una vasta area del nord-ovest della Florida, vicino a dove risiedeva con i genitori e ‘Gabby’. Fino ad oggi era stato indicato dalla polizia come “persona di interesse” ma la sua posizione si è aggravata dopo che, come riporta la Reuters, è emerso che ha rubato ed usato in maniera fraudolenta una carta di credito non sua della Capitol One Bank ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021)haundi arresto a carico diLaundrie, ildi Gabrielle, la giovane youtuber scomparsa e ritrovata cadavere in una riserva del Wyoming dove la coppia era andata in gita. Da giorni la vicenda è sulle prime pagine dei quotidiani di tutto il mondo: il ragazzo ha fatto perdere le sue tracce all’inizio della scorsa settimana ed è ricercato in una vasta area del nord-ovest della Florida, vicino a dove risiedeva con i genitori e ‘’. Fino ad oggi era stato indicato dalla polizia come “persona di interesse” ma la sua posizione si è aggravata dopo che, come riporta la Reuters, è emerso che ha rubato edin maniera fraudolenta unadinon sua della Capitol One Bank ...

