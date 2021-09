Ferragnez: “Ecco perché abbiamo litigato!” (Di venerdì 24 settembre 2021) I primi giorni di settembre il settimanale Chi ha pubblicato alcuni scatti che riprendevano Chiara Ferragni e il marito Fedez immersi in una furiosa litigata. I due, sullo yacht di Diego Della Valle, erano stati paparazzati mentre si urlavano addosso ma sin da subito avevano mantenuto il silenzio sulla vicenda. Oggi, finalmente, i due hanno fatto chiarezza. “Lui esplode come un ciclone, lei piange. Il rapper mostra qualcosa sul cellulare, fa delle telefonate mentre lei cerca di intervenire come se volesse dare la sua versione dei fatti”. si leggeva sull’articolo di Chi uscito su Chiara Ferragni. Fedez qualche tempo fa, che accompagnava alcuni scatti in cui la coppia più famosa del web era intenta a litigare e ad urlarsi contro. Dopo la lite Chiara era anche scoppiata a piangere, facendo davvero preoccupare i suoi fan che temevano per la fine del suo matrimonio con il rapper. Anche ... Leggi su piusanipiubelli (Di venerdì 24 settembre 2021) I primi giorni di settembre il settimanale Chi ha pubblicato alcuni scatti che riprendevano Chiara Ferragni e il marito Fedez immersi in una furiosa litigata. I due, sullo yacht di Diego Della Valle, erano stati paparazzati mentre si urlavano addosso ma sin da subito avevano mantenuto il silenzio sulla vicenda. Oggi, finalmente, i due hanno fatto chiarezza. “Lui esplode come un ciclone, lei piange. Il rapper mostra qualcosa sul cellulare, fa delle telefonate mentre lei cerca di intervenire come se volesse dare la sua versione dei fatti”. si leggeva sull’articolo di Chi uscito su Chiara Ferragni. Fedez qualche tempo fa, che accompagnava alcuni scatti in cui la coppia più famosa del web era intenta a litigare e ad urlarsi contro. Dopo la lite Chiara era anche scoppiata a piangere, facendo davvero preoccupare i suoi fan che temevano per la fine del suo matrimonio con il rapper. Anche ...

