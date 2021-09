Femminicidi, Lamorgese: già 75 nel 2021, aumento incredibile (Di venerdì 24 settembre 2021) 'Nei primi 8 mesi ci sono stati 75 Femminicidi su 182 omicidi. Tra agosto e settembre ce ne sono stati 11, un aumento incredibile'. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, invitando, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 24 settembre 2021) 'Nei primi 8 mesi ci sono stati 75su 182 omicidi. Tra agosto e settembre ce ne sono stati 11, un'. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Luciana, invitando, ...

Femminicidi, Lamorgese: già 75 nel 2021, aumento incredibile 'Nei primi 8 mesi ci sono stati 75 femminicidi su 182 omicidi. Tra agosto e settembre ce ne sono stati 11, un aumento incredibile'. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, invitando, nel corso di un convegno alla ...

Femminicidi, Lamorgese: «Un crimine odioso in continuo aumento». Fico: «Maschilismo tossico» Il Sole 24 ORE Femminicidi, Fico: fenomeno strutturale con radici culturali e sociali “I dati del Viminale ci dicono che dall'inizio dell'anno, sono state uccise nel nostro Paese 81 donne di cui 70 in ambito familiare/affettivo e 50 per mano del partner o dell'ex partner ...

Femminicidi, Lamorgese: «Un crimine odioso in continuo aumento». Fico: «Maschilismo tossico» Per la ministra dell’Interno è un crimine che possiamo combattere solo se lavoriamo insieme con una comunione di analisi, intenti e azione ...

