F1, GP Russia 2021: orario d’inizio e come vedere in tv le prove libere (Di venerdì 24 settembre 2021) Scatta ufficialmente il fine settimana del Gran Premio di Russia, quindicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Sul tracciato di Sochi, ricavato dal Villaggio Olimpico dei Giochi invernali 2014, si partirà con le prime due sessioni di prove libere che ci aiuteranno a capire i valori in pista. LA DIRETTA LIVE DELLE prove libere DI F1 La giornata scatterà alle ore 10.30 italiane per la prima sessione di prove libere, mentre alle ore 14.00 si passerà alla FP2. Cosa dovremo attenderci dal primo assaggio sul tracciato russo? Sulla carta la Mercedes sembra favorita nella prima parte, dove occorre maggiore potenza e conduzione di curva, mentre la Red Bull potrebbe prevalere nel T3, ricco di curve lente ed a angolo retto, nelle quali la trazione ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 settembre 2021) Scatta ufficialmente il fine settimana del Gran Premio di, quindicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato di Sochi, ricavato dal Villaggio Olimpico dei Giochi invernali 2014, si partirà con le prime due sessioni diche ci aiuteranno a capire i valori in pista. LA DIRETTA LIVE DELLEDI F1 La giornata scatterà alle ore 10.30 italiane per la prima sessione di, mentre alle ore 14.00 si passerà alla FP2. Cosa dovremo attenderci dal primo assaggio sul tracciato russo? Sulla carta la Mercedes sembra favorita nella prima parte, dove occorre maggiore potenza e conduzione di curva, mentre la Red Bull potrebbe prevalere nel T3, ricco di curve lente ed a angolo retto, nelle quali la trazione ...

Advertising

fattoquotidiano : Nella guerra del gas non è la Russia il 'lupo cattivo', ma lo Stato assente. Sul #FattoQuotidiano di oggi… - SkySportF1 : GP Russia, Hamilton: 'Allusioni di Marko? Non ascolto questi individui' #SkyMotori #F1 #Formula1 #RussianGP - SkySportF1 : GP di Russia, #Verstappen: 'Nessuna pressione, #Hamilton non mi conosce davvero' #SkyMotori #F1 #Formula1… - zazoomblog : F1 GP Russia 2021: a Sochi si parte con le prove libere il meteo concederà una piccola tregua? - #Russia #2021:… - zazoomblog : LIVE F1 GP Russia 2021 in DIRETTA: pericolo maltempo. Verstappen penalizzato si parte alle 10.30 - #Russia… -