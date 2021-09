Eruzione vulcano a La Palma vista dallo Spazio | ecco le immaginiHDblog it

(Di venerdì 24 settembre 2021) Il 19 settembre è iniziata una grandevulcanica sull’isola di Lanell’arcipelago spagnolo delle Canarie ed è tuttora in corso. L’si è…Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

Agenzia_Ansa : La lava espulsa dal vulcano Cumbre Vieja sull'isola di La Palma alle Canarie ha già distrutto 320 edifici e coperto… - Corriere : Canarie, l’avanzata della lava: così seppellisce case, strade e una scuola - Agenzia_Ansa : Alle Canarie erutta il vulcano Cumbre Vieja, sull'isola di La Palma. L'eruzione è stata preceduta da un debole terr… - MassimoChiaram7 : RT @Unomattina: Un’eruzione che potrebbe durare ben 3 mesi, quella del vulcano #CumbreVieja e che in 5 giorni, dallo scorso 20 settembre,… - eravamoindiani : RT @passantedimezzo: Biossido di zolfo (aka anidride solforosa) nel weekend sopra l’Italia a seguito dell’eruzione del vulcano ?? di La Palm… -

Ultime Notizie dalla rete : Eruzione vulcano

... la prima foto in apertura articolo offre una visione ravvicinata del cratere delda cui sgorga la lava; quella di seguito invece è frutto dell'unione della foto dell'combinata con ...L'avanzata della lava (26 milioni di metri cubi, finora) dall'delCumbre Vieja sull'isola di La Palma , alle Canarie, in Spagna, ha rallentato in modo significativo, sollevando però ora i timori che la roccia fusa possa espandersi ulteriormente ...L’Agenzia meteorologica statale iberica parla dell’arrivo di una nube di anidride solforosa e mette in allarme la Spagna ma anche l’Italia.La foto che ha fatto il giro del web Condividi Una casetta rimasta isolata, ma intatta, in mezzo a una delle distruttive colate di lava del Vulcano Cumbre Vieja: è una delle immagini più condivise del ...