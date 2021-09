Eleonora Pedron e Max Biaggi di nuovo insieme per il compleanno della figlia Ines

(Di venerdì 24 settembre 2021)e Maxcon i figlie Leon, in una bella riunione di famiglia per ilprimogenita.e laahnno festeggiano i 12 anniloro primogenita con una riunione di famiglia. L’amore è finito nel 2015, ma sono rimasti in buoni rapporti. E lei è felicemente fidanzata

Advertising

VanityFairIt : La showgirl, oggi fidanzata con Fabio Troiano, e il centauro si sono detti addio nel 2015, dopo dodici anni d'amore… - PCagnan : [VIDEO] Eleonora Pedron, ecco perché a quasi quarant'anni ho deciso di laurearmi - CorriereAlpi : Ecco perché a quasi quarant'anni l'ex Miss Italia Eleonora Pedron ha deciso di laurearsi. Ce l'ha raccontato dopo i… - nuova_venezia : Ecco perché a quasi quarant'anni l'ex Miss Italia Eleonora Pedron ha deciso di laurearsi. Ce l'ha raccontato dopo i… - tribuna_treviso : Ecco perché a quasi quarant'anni l'ex Miss Italia Eleonora Pedron ha deciso di laurearsi. Ce l'ha raccontato dopo i… -

Ultime Notizie dalla rete : Eleonora Pedron

In particolare, è possibile notare i commenti di Paola Turani, Valentina Ferragni, Bianca Atzei,e Francesca Lodo. Ora ai fan non resta che attendere ulteriori aggiornamenti sulla ...La modella e il campione di MotoGP si sono ritrovati per il compleanno della loro primogenita ...Il centauro e l'ex miss Italia festeggiano i 12 anni della loro primogenita con una riunione di famiglia. L'amore è finito nel 2015, ma sono rimasti in buoni rapporti. E lei è felicemente fidanzata co ...Michela Coppa è diventata mamma! Nelle scorse ore, la conduttrice ha dato alla luce la sua prima figlia, avuta insieme al compagno Christian. Una gioia immensa per lei, che condivide sui social il lie ...