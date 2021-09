Covid, per Macerata e Fermo lento ritorno all'ordine: l'incidenza crolla a 42 (Di venerdì 24 settembre 2021) ANCONA - Ormai dall'ultima settimana di agosto, la curva del contagio mostra un'evidente e costante flessione, con un tasso d'incidenza che ieri è sceso a 42,81 casi ogni 100mila abitanti. Un dato che ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 24 settembre 2021) ANCONA - Ormai dall'ultima settimana di agosto, la curva del contagio mostra un'evidente e costante flessione, con un tasso d'che ieri è sceso a 42,81 casi ogni 100mila abitanti. Un dato che ...

Advertising

ladyonorato : “Le draconiane leggi vaccinali italiane sono incredibilmente popolari”… sì, per gli inglesi siamo un popolo di pec… - petergomezblog : La Corte costituzionale: “Legittimo l’uso dei #Dpcm per il contrasto al Covid da parte di #Conte. Nessuna delega il… - borghi_claudio : C'è un messaggio per chi spera nella Corte Costituzionale ?? Consulta: emergenza covid, ok Dpcm non è delega di fun… - JigginoRuss : RT @Arteria_antifa: 'Hanno dato fuoco ad alcuni oggetti e hanno lanciato rotoli di carta igienica dalla finestra oltre a sbattere oggetti s… - GianluPower : RT @strange_days_82: Non è covid, tampone negativo.Ricoverato da 5 giorni per polmonite. Io sinceramente non credo a questa narrazione. Sas… -