Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e numeri contagi (Di venerdì 24 settembre 2021) Il bollettino Covid Italia di oggi, venerdì 24 settembre 2021, con dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi, ricoveri, morti mentre l’indice Rt scende a 0.82 e cala anche l’incidenza. I numeri dalla Sicilia in zona gialla, dalla Lombardia e dalla Puglia, dal Lazio e dalla Campania, dalla Toscana e dal Veneto. I numeri delle grandi città come Roma, Milano e Napoli. Il punto sui vaccini in Italia. I dati delle regioni: Sono 157 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 24 settembre 2021, secondo numeri e dati Covid nel bollettino della regione. Registrati altri 3 morti. I nuovi ... Leggi su italiasera (Di venerdì 24 settembre 2021) Ildi, venerdì 24 settembre 2021, con dati e news dellae del ministero della Salute – regione per regione – su, ricoveri, morti mentre l’indice Rt scende a 0.82 e cala anche l’incidenza. Idalla Sicilia in zona gialla, dalla Lombardia e dalla Puglia, dal Lazio e dalla Campania, dalla Toscana e dal Veneto. Idelle grandi città come Roma, Milano e Napoli. Il punto sui vaccini in. I dati delle regioni: Sono 157 ida coronavirus in Puglia, 24 settembre 2021, secondoe datineldella regione. Registrati altri 3 morti. I nuovi ...

