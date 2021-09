Covid | il bollettino in Campania | 348 positivi e 4 decessi

(Di venerdì 24 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIn, nelle ultime 24 ore, sono 348 i casialsu 16.155 test esaminati. Resta stabile l’indice di contagio che ieri era pari al 2,21% ed oggi è al 2,15%. Quattro le persone decedute. Negli ospedali aumentano a 18 i ricoveri nelle terapie intensive (+4) mentre calano a 268 quelli in degenza (-14) L'articolo proviene da Anteprima24.it.

del 24 settembre: contagi nelle regioni Nell'ultima settimana di monitoraggio "il tasso di occupazione in terapia intensiva è in lieve diminuzione al 5,7% , con una lieve diminuzione ...Questi sono i dati giornalieri relativi all'epidemia da- 19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA. SS. PP. della Regione Calabria .TRENTO. Sono 21 i nuovi casi positivi registrati oggi nel bollettino covid dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari che conferma l'assenza di decessi. Sono questi i primi dati del bollettino su ...LAZIO. Sono 361 i nuovi contagi da coronavirus oggi 24 settembre nel Lazio, secondo i dati covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione I dati delle regioni:. PUGLIA. Sono 157 i contagi da coronaviru ...