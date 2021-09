Cottarelli e l’azionariato popolare: “L’obiettivo è rafforzare l’Inter. Presenteremo la proposta entro fine novembre” (Di venerdì 24 settembre 2021) Interspac ha promosso un evento a Milano per parlare del tema relativo all’azionariato popolare per le società di calcio. Il presidente, Carlo Cottarelli, ha ammesso: “È un modello che può funzionare a livello italiano. Stiamo parlando della partecipazione di un numero elevato di tifosi nelle quote del capitale della squadra che amano. È il desiderio di dare alla propria squadra stabilità, oltre a una connotazione prevalentemente italiana: si può diventare un piccolo mattone del club che si segue per tutta la vita”. Poi ha aggiunto sulla situazione relativa all’Inter: “Voglio ringraziare la proprietà, che con il suo lavoro ha riportato l’Inter a vincere il campionato e che anche quest’anno ha costruito una squadra competitiva. Il nostro obiettivo è rafforzare la società. Abbiamo quasi ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 24 settembre 2021) Interspac ha promosso un evento a Milano per parlare del tema relativo alper le società di calcio. Il presidente, Carlo, ha ammesso: “È un modello che può funzionare a livello italiano. Stiamo parlando della partecipazione di un numero elevato di tifosi nelle quote del capitale della squadra che amano. È il desiderio di dare alla propria squadra stabilità, oltre a una connotazione prevalentemente italiana: si può diventare un piccolo mattone del club che si segue per tutta la vita”. Poi ha aggiunto sulla situazione relativa al: “Voglio ringraziare la proprietà, che con il suo lavoro ha riportatoa vincere il campionato e che anche quest’anno ha costruito una squadra competitiva. Il nostro obiettivo èla società. Abbiamo quasi ...

Advertising

InterClubIndia : RT @SkySport: Cottarelli: 'Azionariato popolare per rafforzare l'Inter, proposta a Suning entro 2 mesi' #SkySport #Cottarelli #Inter https… - SkySport : Cottarelli: 'Azionariato popolare per rafforzare l'Inter, proposta a Suning entro 2 mesi' #SkySport #Cottarelli… - sportli26181512 : Cottarelli: 'Azionariato popolare per rafforzare l'Inter, proposta a Suning entro 2 mesi': L'economista fa il punto… - DTethanos : Speriamo che Cottarelli ci salvi W l’azionariato popolare Paolo Bonolis Presidente! #interspac i miei soldi ci sono… - sportli26181512 : #Cottarelli lancia l'azionariato popolare: 'Vogliamo rinforzare l'#Inter': Il progetto #Interspac entra sempre più… -