Coronavirus, venerdì 24 settembre: sono 361 i nuovi contagi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma – “Oggi nel Lazio, su 10.353 tamponi molecolari e 13.085 antigenici per un totale di 23.438 tamponi, si registrano 361 nuovi casi positivi, sono 6 i decessi, 395 i ricoverati, 51 le terapie intensive e 365 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all’1,5%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, aggiungendo che “il valore RT e l’incidenza sono stabili: il primo a 0,77 e la seconda sotto 40 per 100mila abitanti”. I casi a Roma città sono a quota 183. Asl Roma 1: 61 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi. Asl Roma 2: 87 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma – “Oggi nel, su 10.353 tamponi molecolari e 13.085 antigenici per un totale di 23.438 tamponi, si registrano 361casi positivi,6 i decessi, 395 i ricoverati, 51 le terapie intensive e 365 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all’1,5%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, aggiungendo che “il valore RT e l’incidenzastabili: il primo a 0,77 e la seconda sotto 40 per 100mila abitanti”. I casi a Roma cittàa quota 183. Asl Roma 1: 61casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi. Asl Roma 2: 87casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 ...

Bollettino Veneto oggi: contagi, morti e guariti venerdì 24 settembre Il bollettino dell'emergenza Coronavirus del Veneto aggiornato a venerdì 24 settembre 2021 . Prosegue ininterrottamente il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione Veneto, una delle zone più colpite fin dall'...

