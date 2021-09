Cori razzisti a Maignan | il tifoso si scusa | “Sono stato un idiota | troppa birra”

(Di venerdì 24 settembre 2021) Il responsabile deinei confronti di Mikesi. La Digos di Torino giovedì ha identificato ildella Juventus che in occasione della sfida di campionato contro il Milan ha urlato frasi razziste al giocatore. Iscritto allo Juventus Club Gaetano Scirea di Castagnaro (Verona), da cui èespulso, non potrà più entrare allo Juventus Stadium. Il suo nome è Davide Gabrielli e alla Voce di Rovigo ha volutorsi per il suo comportamento: “Ho sbagliato. Micomportato dama ho bevuto. Ero fuori di me.un irresponsabile e ho commesso un errore gigantesco“. SportFace.

Cori razzisti: se sono rivolti ai napoletani non vengono puniti Esiste, in Italia, un razzismo di serie A e uno di serie B ; non poteva essere altrimenti nella nazione per eccellenza della ...Con la riapertura degli stadi, alla faccia di coloro che s'illudevano che il virus avrebbe restituito una società migliore, sono tornati sugli spalti degli impianti anche i ...All'indomani del caso Maignan (il portiere rossonero è stato vittima di beceri insulti razzisti prima della partita contro la Juve) il Milan ha pubblicato un video per dire no a qualunque forma di dis ...