Cologno al Serio, schianto tra camion e 3 auto: quattro feriti (Di venerdì 24 settembre 2021) Cologno al Serio. Brutto incidente nella mattinata di venerdì 24 settembre a Cologno al Serio, lungo via Crema, attorno alle 6.30. Lo scontro ha coinvolto un mezzo pesante e tre auto, causando il ferimento di quattro uomini: due 30enni, un 37enne e un 55enne. Ancora da chiarire l’esatta dinamica di quanto successo, sulla quale stanno indagando i carabinieri della stazione di Urgnano. Sul posto sono giunte due ambulanze, un’ automedica, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine e i volontari di Treviglio che hanno messo in sicurezza i mezzi incidentati. I feriti hanno ricevuto le prime cure sul luogo dell’incidente, poi i più gravi (in codice giallo) sono stati accompagnati all’ospedale di Romano di Lombardia. Leggi su bergamonews (Di venerdì 24 settembre 2021)al. Brutto incidente nella mattinata di venerdì 24 settembre aal, lungo via Crema, attorno alle 6.30. Lo scontro ha coinvolto un mezzo pesante e tre, causando il ferimento diuomini: due 30enni, un 37enne e un 55enne. Ancora da chiarire l’esatta dinamica di quanto successo, sulla quale stanno indagando i carabinieri della stazione di Urgnano. Sul posto sono giunte due ambulanze, un’medica, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine e i volontari di Treviglio che hanno messo in sicurezza i mezzi incidentati. Ihanno ricevuto le prime cure sul luogo dell’incidente, poi i più gravi (in codice giallo) sono stati accompagnati all’ospedale di Romano di Lombardia.

Advertising

matteosalvinimi : Qui Cologno al Serio (Bergamo) con tanti lavoratori, imprenditori artigiani e commercianti per parlare di vita vera… - matteosalvinimi : Qui Milano, dove la famiglia della Lega si allarga con nuovi ingressi! Più tardi, sempre in Lombardia, sarò a Desio… - webecodibergamo : Questa mattina a Cologno al Serio - TonusAldo : RT @FabriCecchetti: Prosegue il tour elettorale con @matteosalvinimi a Cologno al Serio in una sala piena di imprenditori, artigiani e comm… - TonusAldo : RT @LegaCamera: ??#SALVINI LIVE DA COLOGNO AL SERIO (BERGAMO) -