Chi è in servizio in più scuole con quali criteri e modalità effettuerà l’“ora di ricevimento genitori”? (Di venerdì 24 settembre 2021) I docenti in servizio in più scuole dedicano ai rapporti individuali con le famiglie un tempo proporzionale al loro orario di servizio prestato nelle rispettive istituzioni scolastiche. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 24 settembre 2021) I docenti inin piùdedicano ai rapporti individuali con le famiglie un tempo proporzionale al loro orario diprestato nelle rispettive istituzioni scolastiche. L'articolo .

Advertising

capuanogio : Massimo rispetto per chi ci lavora, ma così è inimmaginabile proseguire. Qualunque sia l’origine del problema,… - myrtamerlino : In un paesino di Padova di 6000 abitanti c'è un solo #medico di base, che però è stato sospeso dal servizio perché… - EMIGOAL : RT @capuanogio: Massimo rispetto per chi ci lavora, ma così è inimmaginabile proseguire. Qualunque sia l’origine del problema, #DAZN deve… - Efisio31251859 : RT @Andunedhel: Comunicazione di servizio, particolarmente importante dal 15/10: per chi non se ne fosse accorto,le spese per i #tamponi, a… - Antonio47065517 : RT @FrankieB76: @StefanoRepetti @pisto_gol Il problema è chi ha dato i diritti alla panda solo perche pagava di più, senza controllare se f… -