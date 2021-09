Casi Covid a scuola: isolamento per tutti o "micro-bolle"? Le ipotesi per evitare la Dad (Di venerdì 24 settembre 2021) Quarantena per tutta la classe, “micro-bolle” sul modello tedesco con l’isolamento riservato ai soli contatti strettissimi del contagiato, quarantena esclusiva per l’alunno risultato positivo: sono queste le varie ipotesi al vaglio per il mantenimento della didattica in presenza. Intanto le Regioni, alle prese con i primi contagi in classe, vanno in ordine sparso. Così, a dieci giorni dall’inizio dell’anno scolastico, i presidi chiedono uniformità d’azione a livello nazionale. Il ministero della Salute e il Comitato tecnico scientifico, dice all’Ansa Mario Rusconi, presidente dell’Associazione presidi (Anp) di Roma devono stabilire “quali sono le regole valevoli per tutti. Chiediamo che i vari assessorati alla Salute diano indicazioni alle Asl, queste si muovono in maniera diversa a volte anche nello ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 24 settembre 2021) Quarantena per tutta la classe, “” sul modello tedesco con l’riservato ai soli contatti strettissimi del contagiato, quarantena esclusiva per l’alunno risultato positivo: sono queste le varieal vaglio per il mantenimento della didattica in presenza. Intanto le Regioni, alle prese con i primi contagi in classe, vanno in ordine sparso. Così, a dieci giorni dall’inizio dell’anno scolastico, i presidi chiedono uniformità d’azione a livello nazionale. Il ministero della Salute e il Comitato tecnico scientifico, dice all’Ansa Mario Rusconi, presidente dell’Associazione presidi (Anp) di Roma devono stabilire “quali sono le regole valevoli per. Chiediamo che i vari assessorati alla Salute diano indicazioni alle Asl, queste si muovono in maniera diversa a volte anche nello ...

Agenzia_Ansa : Gimbe, crollo dei nuovi vaccinati: in 2 settimane -41%. In una settimana solo 486mila. Scorte per 10 milioni di dos… - RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-2) e nei reparti (-5). A fronte di 54.042 tamponi effe… - RobertoBurioni : Sono stati somministrati 4 miliardi di vaccini senza conseguenze rilevanti in termini di effetti collaterali. Se fo… - HuffPostItalia : Casi Covid a scuola: isolamento per tutti o 'micro-bolle'? Le ipotesi per evitare la Dad - FacciamoChiare3 : Ad oggi,vittime da Virus creato in Laboratorio a Whuan, reazioni avverse al pseudo finto vaccino, patologie non più… -