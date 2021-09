Caro bollette, Besseghini (Arera) alla Camera: “Dinamica dei prezzi straordinaria, serve una transizione giusta che non pesi sui più deboli” (Di venerdì 24 settembre 2021) La transizione ecologica, “se pur accettata e condivisa, rischia di porci di fronte a extra-costi che potrebbero incidere maggiormente sulle categorie più deboli. È questo il tema della transizione giusta, a cui anche la Commissione europea dedica specifica attenzione“. Esordisce così Stefano Besseghini, il presidente di Arera (l’Autorità di regolazione per l’energia e l’ambiente) illustrando alla Camera la relazione annuale sullo stato dei servizi e sull’attività svolta nel 2020, pubblicata all’inizio di luglio, in cui si leggeva che i prezzi medi dell’energia elettrica (quelli per cui è prevista la stangata autunnale sulle bollette) in Italia sono “in deciso miglioramento rispetto agli altri Paesi dell’area euro, più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) Laecologica, “se pur accettata e condivisa, rischia di porci di fronte a extra-costi che potrebbero incidere maggiormente sulle categorie più. È questo il tema della, a cui anche la Commissione europea dedica specifica attenzione“. Esordisce così Stefano, il presidente di(l’Autorità di regolazione per l’energia e l’ambiente) illustrandola relazione annuale sullo stato dei servizi e sull’attività svolta nel 2020, pubblicata all’inizio di luglio, in cui si leggeva che imedi dell’energia elettrica (quelli per cui è prevista la stangata autunnale sulle) in Italia sono “in deciso miglioramento rispetto agli altri Paesi dell’area euro, più ...

