Calciomercato Milan – PSG su Theo | ma presto si parlerà di rinnovo

Advertising

DiMarzio : Nuova avventura in Ligue 1 per l'ex #Milan #Niang - DiMarzio : Lo chiamavano #Pistolero e voleva fare... la punta! La storia di #Maignan , sicurezza del #Milan - scvglia : RT @cmdotcom: Spezia, la storia di Bastoni a Maggiore: 'Facciamo il culo al Milan? Sì, con un gol a testa' FOTO - mgpg07 : RT @cmdotcom: Spezia, la storia di Bastoni a Maggiore: 'Facciamo il culo al Milan? Sì, con un gol a testa' FOTO - VlnN94 : RT @cmdotcom: Spezia, la storia di Bastoni a Maggiore: 'Facciamo il culo al Milan? Sì, con un gol a testa' FOTO -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

MilanLive.it

In una foto da fumetto con Maggiore, il primo dice al secondo: 'Ma ci facciamo il culo al?' . La risposta è: 'Sì, un gol lo faccio io e uno lo fai te'.Gianluca Di Marzio , uno dei principali esperti diitaliano, questo pomeriggio era presente negli studi di SkySport24 dove ha analizzato le mosse del, promuovendo in toto la strategia del club rossonero. Di Marzio ha poi ...Grande impatto su questa stagione per Leao che sta assumendo un ruolo sempre più importante alla corte di Pioli. Ci pensa il Barcellona ...Il fantacalcio in tempo reale sulla 6° giornata di andata del Campionato di Serie A. Informazioni utili per i fantallenatori: consigli della giornata, pagelle e pronostici ...