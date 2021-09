Calcio: Milan. Giroud e Calabria convocati, Florenzi out, niente Spezia (Di venerdì 24 settembre 2021) A destra conferma per Kalulu, a centrocampo torna Kessie dal primo minuto CARNAGO - La buona notizia per Stefano Pioli è che contro lo Spezia, Giroud potrà andare almeno in panchina, avendo superato i ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 24 settembre 2021) A destra conferma per Kalulu, a centrocampo torna Kessie dal primo minuto CARNAGO - La buona notizia per Stefano Pioli è che contro lopotrà andare almeno in panchina, avendo superato i ...

