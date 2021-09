Bergamo | tenta di fuggire calandosi da 15 metri di altezza | ferito | viene arrestato

(Di venerdì 24 settembre 2021). Nella notte tra giovedì e venerdì i militari della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri dihanno tratto in arresto un cittadino gambiano di 23 anni, già gravato dalla misura cautelare del divieto di dimora ine nei cui confronti, dopo essere statoper spaccio di sostanze stupefacenti alcuni giorni fa sempre dai Carabinieri, era stata disposta la custodia cautelare in carcere. L’uomo, rintracciato dai militari all’interno di un appartamento al quinto piano di uno stabile del centro di, hato una rocambolesca fuga,dai balconi nonostante l’di circa 15da terra, fino ad arrivare al tetto di garage sottostante. A quel punto, vedendosi accerchiato dai ...

