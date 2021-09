Barcellona, Xavi può liberarsi gratis dall’Al-Sadd. Il motivo (Di venerdì 24 settembre 2021) Barcellona, rimane in bilico la posizione di Koeman sulla panchina blaugrana. Xavi è pronto a subentrare al tecnico olandese Ronald Koeman sembra avere i giorni contati. Se il Barcellona non conquisterà tre punti contro il Levante, è molto probabile che la società blaugrana opti per un cambio in panchina e Xavi è il favorito numero uno per raccogliere l’eredità del tecnico olandese. Secondo quanto riportato da AS, l’ex centrocampista si libererebbe quasi gratuitamente dall’Al-Sadd. Nel suo contratto (scadenza 2023) è presente una clausola che gli consentirebbe di lasciare il Qatar per una cifra irrisoria, ma solo qualora fosse il Barcellona la sua destinazione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 settembre 2021), rimane in bilico la posizione di Koeman sulla panchina blaugrana.è pronto a subentrare al tecnico olandese Ronald Koeman sembra avere i giorni contati. Se ilnon conquisterà tre punti contro il Levante, è molto probabile che la società blaugrana opti per un cambio in panchina eè il favorito numero uno per raccogliere l’eredità del tecnico olandese. Secondo quanto riportato da AS, l’ex centrocampista si libererebbe quasi gratuitamente. Nel suo contratto (scadenza 2023) è presente una clausola che gli consentirebbe di lasciare il Qatar per una cifra irrisoria, ma solo qualora fosse illa sua destinazione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

