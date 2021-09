Ascensore a palazzo Mosti, Pepe a Mastella: “Opera progettata, finanziata e appaltata da noi” (Di venerdì 24 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto “Dopo 5 anni ancora inaugura opere ideate, progettate, finanziate, e mandate in appalto dalla precedente amministrazione, che però cita solo a “sproposito” … e non HA nemmeno il coraggio di riconoscerlo … si è ridotto davvero male, povero Mastella!” – così su facebook Fausto Pepe commenta l’inaugurazione avvenuta oggi dell’Ascensore di palazzo Mosti da parte del sindaco Mastella. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto “Dopo 5 anni ancora inaugura opere ideate, progettate, finanziate, e mandate in appalto dalla precedente amministrazione, che però cita solo a “sproposito” … e non HA nemmeno il coraggio di riconoscerlo … si è ridotto davvero male, povero!” – così su facebook Faustocommenta l’inaugurazione avvenuta oggi dell’dida parte del sindaco. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

