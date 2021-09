Adani torna all’attacco: «Da Allegri solo urla e richiami per i suoi, non chiede mai movimenti di gioco» (Di venerdì 24 settembre 2021) Lele Adani non molla la presa su Massimiliano Allegri. Intervenuto in diretta alla Bobo Tv su Twitch, è tornato a muovere critiche nei confronti dell’allenatore della Juventus accusandolo di richiamare continuamente i suoi, di urlare, ma di non chiedere mai loro dei movimenti di gioco. Un indirizzo preciso non c’è, ha detto. «Aspettare e valutare va bene, ma è come analizzi le cose come valuti i problemi. Sento parlare di foga, fame, intensità, attenzione, cattiveria, grinta, classifica, ma mai di trame di gioco. Non sento mai parlare di richiesta di movimenti. Sento dire ‘può giocare, non può giocare’, urla, richiami, ‘mancano 20 minuti’, ‘stai attento’, non c’è un percorso, un ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 24 settembre 2021) Lelenon molla la presa su Massimiliano. Intervenuto in diretta alla Bobo Tv su Twitch, èto a muovere critiche nei confronti dell’allenatore della Juventus accusandolo di richiamare continuamente i, dire, ma di nonre mai loro deidi. Un indirizzo preciso non c’è, ha detto. «Aspettare e valutare va bene, ma è come analizzi le cose come valuti i problemi. Sento parlare di foga, fame, intensità, attenzione, cattiveria, grinta, classifica, ma mai di trame di. Non sento mai parlare di richiesta di. Sento dire ‘può giocare, non può giocare’,, ‘mancano 20 minuti’, ‘stai attento’, non c’è un percorso, un ...

