Ultime Notizie Roma del 23-09-2021 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 23 settembre 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione di più Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Confindustria Si augura che il premier Mario Draghi continui a lungo nella sua tale esperienza è verde e prosegua sempre che parti ti senti non la questione del governo pensando alle prossime amministrative con 20 manovre in vista della scelta per il Quirinale presidente Carlo Bonomi dedica ampio spazio della sua relazione all’assemblea annuale degli industriali è la figura di uno degli uomini della necessità di verso degli uomini della Provvidenza come ti ha dato vita a un regime ventennale di oppressione e dagli uomini del possibile quelli del calcio a Latina del rinvio terno dalla platea lunghissimo applauso stand in ovation per il Presidente del Consiglio ha pronte di scorta che superano le 10 milioni di dosi crollano i nuovi ...