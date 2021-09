Trasporti e scuola, piano anti-assembramenti: stop fermate bus in Piazza Kennedy (Di giovedì 23 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Si è riunito questa mattina il tavolo di coordinamento per il monitoraggio sullo stato di attuazione del piano operativo per il raccordo scuola/Trasporti. La riunione, che si è svolta dopo una prima settimana di ripresa delle attività scolastiche, ma che in via ordinaria si terrà con cadenza quindicinale, ha esaminato in primo luogo gli istituti della provincia. Al riguardo non sono emerse particolari problematiche, tranne che per i Comuni di Ariano Irpino e Mirabella Eclano che hanno rappresentato l’esigenza di alcune modifiche e/o incremento di corse, su cui l’Air ha assicurato ogni disponibilità per i necessari correttivi. Il tavolo, nel corso del quale l’Asl ha anche informato dell’avvio del piano regionale di monitoraggio attraverso le “scuole sentinella” che ricomprende 14 ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Si è riunito questa mattina il tavolo di coordinamento per il monitoraggio sullo stato di attuazione deloperativo per il raccordo. La riunione, che si è svolta dopo una prima settimana di ripresa delle attività scolastiche, ma che in via ordinaria si terrà con cadenza quindicinale, ha esaminato in primo luogo gli istituti della provincia. Al riguardo non sono emerse particolari problematiche, tranne che per i Comuni di Ariano Irpino e Mirabella Eclano che hanno rappresentato l’esigenza di alcune modifiche e/o incremento di corse, su cui l’Air ha assicurato ogni disponibilità per i necessari correttivi. Il tavolo, nel corso del quale l’Asl ha anche informato dell’avvio delregionale di monitoraggio attraverso le “scuole sentinella” che ricomprende 14 ...

Advertising

ItaliaViva : Green pass scuola e trasporti, la dichiarazione di voto di @DaniSbrollini - Montecitorio : 413 voti favorevoli, 48 contrari. Sì dell'Aula alla questione di #fiducia sulle misure urgenti per l'esercizio in… - fattoquotidiano : Scuola, il report sul nodo trasporti: “Male al Sud, meglio al Centro e in Piemonte. Mancano autisti in Lombardia” - italiaserait : Green pass per scuola e trasporti: il Senato vota la fiducia. ‘Missioni’ a parte, Pd e Fdi le forze più rappresenta… - anteprima24 : ** Trasporti e scuola, piano anti-assembramenti: stop fermate bus in Piazza Kennedy ** -