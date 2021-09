(Di giovedì 23 settembre 2021) In ottica fantacalcio ladi serie A ci ha lasciato in eredità anche qualche delusione.

Simy, Forte e... il Cagliari: ecco chi ci ha deluso nella quinta giornata

In ottica fantacalcio la quinta giornata di serie A ci ha lasciato in eredità anche qualche delusione.Note: Ammoniti:, Caldara. Angoli: 4 - 4. Recupero: 1', 4'. Milano. Il Milan continua a ... Coulibaly 6 (44' st Di Tacchio sv), Ranieri 6 (44' st Zortea sv); Ribery 7 (43' st Kastanos sv);5.5 ...Tutti i voti per la giornata al fantacalcio, queste sono le scelte della redazione Fantacalcio.it. In aggiornamento nel corso della giornata e completi dopo l’ultima partita, qu ...La partita Salernitana-Verona allo stadio "Arechi" di Salerno finisce 2-2. Parte subito forte la squadra di Castori con diverse occasioni.