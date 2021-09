Sardegna, il borgo colorato che sembra una tela di un pittore (Di giovedì 23 settembre 2021) No, non ci troviamo a Copenhagen lungo il famoso porticciolo di Nyhavn con casette colorate a destra e sinistra, ma l’atmosfera ‘artistica’ è la stessa: in Sardegna, infatti, si nasconde Bosa, un borghetto delizioso fatto ugualmente di tante piccole case colorate. Bosa, il borgo arcobaleno uscito dalla fantasia di un pittore sembra, a guardarla da lontano, un quadro dell’espressionista tedesco Paul Klee grazie alle innumerevoli pennellate color pastello che animano la costa occidentale dell’isola sarda. A Bosa, infatti, le abitazioni di tutti i colori dell’arcobaleno, impreziosiscono una cittadina in provincia di Oristano che, proprio per via di questa particolarità, fa parte dei borghi più belli d’Italia. LEGGI ANCHE:– Sardegna, la piccola spiaggia ‘gioiello’ che forse non hai mai ... Leggi su funweek (Di giovedì 23 settembre 2021) No, non ci troviamo a Copenhagen lungo il famoso porticciolo di Nyhavn con casette colorate a destra e sinistra, ma l’atmosfera ‘artistica’ è la stessa: in, infatti, si nasconde Bosa, un borghetto delizioso fatto ugualmente di tante piccole case colorate. Bosa, ilarcobaleno uscito dalla fantasia di un, a guardarla da lontano, un quadro dell’espressionista tedesco Paul Klee grazie alle innumerevoli pennellate color pastello che animano la costa occidentale dell’isola sarda. A Bosa, infatti, le abitazioni di tutti i colori dell’arcobaleno, impreziosiscono una cittadina in provincia di Oristano che, proprio per via di questa particolarità, fa parte dei borghi più belli d’Italia. LEGGI ANCHE:–, la piccola spiaggia ‘gioiello’ che forse non hai mai ...

