San Lorenzo, arrestato l’ex terrorista Roberto Vitelli per spaccio di cocaina (Di giovedì 23 settembre 2021) l’ex terrorista di Prima Linea Roberto Vitelli è stato arrestato per spaccio di droga. In manette è finito anche il figlio Elia, di 26 anni. Gli agenti del commissariato San Lorenzo hanno notato due persone parlottare in maniera sospetta fra di loro all’interno di un bar in via degli Aurunci. Hanno allora deciso di procedere al controllo del giovane. A quel punto gli hanno trovato in tasca 5 gr di cocaina. All’interno della sua abitazione in via dei Marsi, dove Elia Vitelli abita insieme al padre, i poliziotti hanno poi trovato nel soggiorno, dentro un soppalco, 8 gr di cocaina, due bilancini di precisione e un manoscritto con cifre e nomi. Il 26enne, insieme al padre, 66enne con precedenti di polizia per rapina, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 settembre 2021)di Prima Lineaè statoperdi droga. In manette è finito anche il figlio Elia, di 26 anni. Gli agenti del commissariato Sanhanno notato due persone parlottare in maniera sospetta fra di loro all’interno di un bar in via degli Aurunci. Hanno allora deciso di procedere al controllo del giovane. A quel punto gli hanno trovato in tasca 5 gr di. All’interno della sua abitazione in via dei Marsi, dove Eliaabita insieme al padre, i poliziotti hanno poi trovato nel soggiorno, dentro un soppalco, 8 gr di, due bilancini di precisione e un manoscritto con cifre e nomi. Il 26enne, insieme al padre, 66enne con precedenti di polizia per rapina, ...

