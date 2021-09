Samp, Caputo: "Per me il Napoli è la rosa migliore della Serie A". Le parole dell'attaccante (Di giovedì 23 settembre 2021) Da avversario di oggi per il Napoli con la sua Sampdoria, il neo-arrivato Francesco Caputo ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport per parlare degli azzurri che affronteranno alle 18:30: "Io non ho nessun dubbio, il Napoli è la prima forza del campionato. Ho visto in tv la partita con l'Udinese, sulla carta loro sono la squadra più in forma, la migliore. Sanno cosa vogliono, è la rosa che è cambiata di meno. Ma noi siamo pronti". "Osimhen? A prescindere da lui, loro hanno giocatori fortissimi: Insigne, Lozano, Zielinski… Lui sta bene, è forte fisicamente e di testa, sa attaccare gli spazi. Non puoi lasciargli campo, non ti perdona. Ma faremo una grande gara". Leggi su spazionapoli (Di giovedì 23 settembre 2021) Da avversario di oggi per ilcon la suadoria, il neo-arrivato Francescoha rilasciato un'intervista a La Gazzettao Sport per parlare degli azzurri che affronteranno alle 18:30: "Io non ho nessun dubbio, ilè la prima forza del campionato. Ho visto in tv la partita con l'Udinese, sulla carta loro sono la squadra più in forma, la. Sanno cosa vogliono, è lache è cambiata di meno. Ma noi siamo pronti". "Osimhen? A prescindere da lui, loro hanno giocatori fortissimi: Insigne, Lozano, Zielinski… Lui sta bene, è forte fisicamente e di testa, sa attaccare gli spazi. Non puoi lasciargli campo, non ti perdona. Ma faremo una grande gara".

